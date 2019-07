Lightspeed POS, fournisseur de logiciels pour systèmes de caisse, a racheté son homologue suisse Kentoo. Ce dernier fournit des solutions point-of-sale (POS) aux petites et moyennes entreprises dans l'horeca.

iKentoo, fondée en 2011, fournit des systèmes professionnels et des solutions POS à utiliser sur les iPad dans le secteur horeca. L'entreprise possède plus de 3.800 clients dans 14 pays, surtout en France, en Afrique du Sud et en Suisse. Elle propose des solutions intuitives et fiables au secteur de l'horeca.

De son côté, Lightspeed est un acteur canadien, surtout connu chez nous pour avoir racheté l'entreprise gantoise POSiOS, ce qui lui permit de faire en 2014 son entrée sur le marché européen. Les clients dans cette région représentent aujourd'hui quasiment un tiers de son chiffre d'affaires mondial. Sa combinaison avec iKentoo devrait permettre de soutenir plus avant l'extension européenne de Lightspeed.

"Le rachat d'iKentoo s'inscrit dans notre stratégie d'étendre à un rythme accéléré notre présence à l'échelle mondiale. Cette transaction nous permettra d'opérer de manière significative sur de nouveaux marchés, où Lightspeed n'avait jusqu'à présent qu'une présence limitée", a déclaré Dax Dasilva, le fondateur et CEO de Lightspeed.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.