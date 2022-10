Lightspeed, une plate-forme en ligne qui aide les entreprises à grandir, a engagé Ryan Tabone à la fonction de Chief Product & Technology Officer. Cet ex-directeur de Google rejoint l'entreprise pour y prendre en charge la technologie et le développement des produits.

Chez Google, Tabone fut entre autres co-fondateur de l'équipe Chromebook et Vice President & General Manager de Google Pay et Google Finance. Il devint par la suite conseiller et Executive in Residence (EIR) chez Other Bets, Wing et Intrinsic notamment.

'Tant besoin de nous'

'Les solutions de Lightspeed sont cruciales pour le succès des détaillants et des gérants de restaurant au niveau international. Dans le monde actuel en rapide évolution, ils n'ont encore jamais eu autant besoin de nous', affirme JP Chauvet, CEO de Lightspeed. 'Ryan aura un rôle-clé pour s'assurer que les solutions que nous lançons sur le marché, rencontrent encore et toujours du succès, et pour trouver de nouvelles façons de les adapter à l'inattendu.'

Ryan Tabone a décroché un diplôme de bachelier à la Johns Hopkins University et un master en Electrotechnique & Informatique au Massachusetts Institute of Technology.

Chez Google, Tabone fut entre autres co-fondateur de l'équipe Chromebook et Vice President & General Manager de Google Pay et Google Finance. Il devint par la suite conseiller et Executive in Residence (EIR) chez Other Bets, Wing et Intrinsic notamment.'Les solutions de Lightspeed sont cruciales pour le succès des détaillants et des gérants de restaurant au niveau international. Dans le monde actuel en rapide évolution, ils n'ont encore jamais eu autant besoin de nous', affirme JP Chauvet, CEO de Lightspeed. 'Ryan aura un rôle-clé pour s'assurer que les solutions que nous lançons sur le marché, rencontrent encore et toujours du succès, et pour trouver de nouvelles façons de les adapter à l'inattendu.'Ryan Tabone a décroché un diplôme de bachelier à la Johns Hopkins University et un master en Electrotechnique & Informatique au Massachusetts Institute of Technology.