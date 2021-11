Kyndryl, l'entreprise de services gérés scindée d'IBM, sera dirigée en Belgique et au Luxembourg par Liesbet D'Hoker, qui travaille pour l'entreprise depuis plus de vingt ans déjà.

Kyndril est la spin-off d'IBM en charge des services gérés de l'entreprise. Précédemment déjà, IBM avait annoncé cette scission pour la fin de l'année. Depuis avril, on sait qu'il s'agira de Kyndryl.

En Belgique et au Luxembourg, la nouvelle entreprise sera dirigée par Liesbet D'Hoker. Ces cinq dernières années, cette dernière était en charge de l'Infrastructure Services Unit dans notre pays, ce qui signifie qu'elle était responsable des relations avec la clientèle, du P&L, de la croissance et de la livraison bout-à-bout. Avant cela, elle avait occupé plusieurs fonctions au sein de l'entreprise où elle est active depuis 2000.

D'Hoker a fait des études d'ingénieur civil en micro-électronique (KU Leuven). Elle a aussi décroché un post-graduat en Business Administration à l'Université de Montpellier, ainsi qu'un MBA au Henley Management College.

'Kyndryl démarrera ses activités en tant que partenaire de confiance de nombreuses entreprises donnant le ton en Belgique et au Luxembourg, avec une équipe très expérimentée ayant un volumineux bagage en connaissance technique et en compétences', déclare Liesbet D'Hoker: 'Je suis honorée de diriger Kyndryl au BeLux. Nous nous focaliserons sur la livraison de services IT de qualité à nos clients et ce, en étroite collaboration avec notre vaste écosystème.'

