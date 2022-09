Le logiciel de bureau open source LibreOffice demandera désormais un paiement unique pour sa suite dans le Mac App Store.

L'appli coûtera 8,99 euros. C'est l'une des premières fois que The Document Foundation, l'organisation à l'initiative de logiciels open source, demande un paiement pour la suite. Dans un communiqué posté sur son blog, Italo Vignoli, le porte-parole de LibreOffice, explique qu'il s'agit là d'une nouvelle stratégie de l'organisation.

Il y aura à l'avenir chaque fois une 'Community version' gratuite, conçue par des bénévoles. Les diverses 'entreprises de l'écosystème', comme Vignoli les qualifie, obtiendront pour leur part une version payante, parce que le logiciel aura été adapté par des professionnels pour pouvoir tourner sans problème dans le système, dans ce cas celui d'Apple. Même s'il faudra peut-être également prendre en compte le fait que cela coûtera tout simplement de l'argent aux organisations d'héberger des applis dans les différents App Stores.

Version commerciale

Le client LibreOffice dans le Mac App Store ne repose pas sur le même code-source que la version standard de LibreOffice, selon Vignoli. La maintenance du logiciel était jusqu'à présent toujours assurée par l'entreprise de consultance Collabora. A l'avenir, il conviendra donc de spécifier davantage quels logiciels seront ouverts et quelles versions seront commerciales et donc adaptées par des entreprises.

Quiconque voudra par ailleurs une version Community gratuite de LibreOffice pour macOS, pourra encore et toujours la trouver sur le site web de LibreOffice même. Vignoli lui-même suggère que la principale différence avec la version payante dans le Mac App Store, c'est que celle-ci ne supporte pas Java.

