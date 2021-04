LG a annoncé que tous ses smartphones premium actuellement en circulation recevront des mises à jour pendant trois ans encore. Cette promesse fait suite à la nouvelle, selon laquelle la firme technologique sud-coréenne fermera l'été prochain les portes de sa division des smartphones.

En faisant cette promesse, LG entend rassurer ses clients actuels et futurs à propos du fait que leur appareil ne sera pas immédiatement dépassé (par voie logicielle). 'A partir de l'année d'achat, ils recevront jusqu'à trois itérations de mises à jour du système d'exploitation Android', peut-on lire dans un communiqué de presse émis ce jeudi.

Même si LG arrêtera en juillet la production de téléphones mobiles, ils resteront en vente quelque temps encore et ce, jusqu'à épuisement des stocks. La promesse des trois mises à jour du système d'exploitation s'applique aux téléphones premium sortis en 2019 (série G, série V, Velvet et Wing). Les smartphones LG Stylo et de la série K, lancés en 2020, auront eux droit à deux mises à jour de l'OS.

