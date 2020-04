L'entreprise sud-coréenne LG a posté sur YouTube une vidéo montrant son tout nouveau smartphone. Dans la vidéo, on observe que le LG Velvet, comme il s'appelle, disposera de trois appareils photo et se déclinera en quatre teintes différentes.

Au terme de cette avant-première, LG dévoile encore quel processeur pilotera le nouveau Velvet. Il s'agit d'un Snapdragon 765 de Qualcomm, un SoC (System-on-a-Chip) à modem 5G intégré.

Large objectif

L'appareil photo primaire du LG Velvet présente un objectif particulièrement large. Aucun autre détail technique n'a cependant été communiqué. Juste en dessous de cet objectif, on trouve encore deux autres appareils photo et un flash. En façade, l'écran se caractérise par ce qu'on appelle une 'goutte' intégrant l'appareil à selfies. Si vous regardez attentivement, vous découvrirez à la base du Velvet une prise casque classique de 3,5 mm.

Tout semble indiquer que le LG Velvet sortira sur le marché en quatre teintes différentes: noir, vert, rouge et une sorte de couleur nacrée. Rien n'a encore filtré sur la date de sortie et sur les prix conseillés. Les initiés s'attendent à ce que LG donne davantage d'informations sur l'appareil à la mi-mai.

Au terme de cette avant-première, LG dévoile encore quel processeur pilotera le nouveau Velvet. Il s'agit d'un Snapdragon 765 de Qualcomm, un SoC (System-on-a-Chip) à modem 5G intégré.L'appareil photo primaire du LG Velvet présente un objectif particulièrement large. Aucun autre détail technique n'a cependant été communiqué. Juste en dessous de cet objectif, on trouve encore deux autres appareils photo et un flash. En façade, l'écran se caractérise par ce qu'on appelle une 'goutte' intégrant l'appareil à selfies. Si vous regardez attentivement, vous découvrirez à la base du Velvet une prise casque classique de 3,5 mm.Tout semble indiquer que le LG Velvet sortira sur le marché en quatre teintes différentes: noir, vert, rouge et une sorte de couleur nacrée. Rien n'a encore filtré sur la date de sortie et sur les prix conseillés. Les initiés s'attendent à ce que LG donne davantage d'informations sur l'appareil à la mi-mai.