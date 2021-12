En prélude au salon CES, le géant technologique sud-coréen LG crée la surprise avec le DualUp Monitor: un écran vertical offrant autant de surface de travail que deux modèles de 21,5 pouces. Le fabricant cible ainsi surtout les 'télétravailleurs modernes'.

Le LG DualUp (modèle 28MQ780) comprend un affichage Nano IPS à ratio 16:18, ce qui, selon le fabricant, constitue une primeur sur le marché du moniteur. Avec sa résolution Square Double QHD garantissant 2.560 x 2.880 pixels, l'écran offre autant d'espace que deux moniteurs classiques de 21,5 pouces empilés l'un sur l'autre. Le DualUp se caractérise par une diagonale d'image de 27,6 pouces.

L'avantage de ce nouveau type d'écran, selon LG, réside dans le fait que l'utilisateur doit effectuer moins souvent des mouvements latéraux de la tête, lesquels sont une cause importante de problèmes de nuque.

Vertical Split Screen

Une fonction pratique de l'écran est le Vertical Split Screen, permettant à l'utilisateur de placer l'une par-dessus l'autre les images de deux sources (par exemple un ordinateur portable et un PC de bureau). Dans ce but, l'appareil dispose entre autres de deux connecteurs HDMI, d'une prise DisplayPort et de la connectivité USB-C. L'USB Hub du DualUp propose 2x downstream et 1x upstream.

Les autres caractéristiques de l'écran sont sa netteté de 300 nits, son rapport de contraste de 1.000:1, son temps de réaction de 5ms, son support HDR10 et ses haut-parleurs de 7 watts intégrés. Le pied spécial LG Ergo est ajustable en hauteur et peut être fixé à la plupart des bureaux.

En préambule à CES 2022, le LG DualUp Monitor a du reste déjà décroché un Innovation Award. Le fabricant n'a pas encore révélé de prix conseillé.

