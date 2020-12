Le fabricant électronique LG a annoncé un robot autonome qui, avec l'aide de la lumière UV-C, est capable de décontaminer des espaces. LG entend vendre le robot aux entreprises de l'horeca, aux magasins, aux bureaux et dans l'enseignement aux Etats-Unis. Le robot devrait être disponible début 2021.

Le robot pourra se mouvoir de manière autonome dans un espace et éviter ainsi les tables, chaises et autres meubles. Selon LG, les surfaces souvent touchées d'une pièce pourront être désinfectées sur une période d'un quart d'heure à une demi-heure, même si l'entreprise ne pipe mot sur la taille de la pièce.

Contrer le coronavirus

Beaucoup d'entreprises espèrent contrer le coronavirus avec la lumière UV-C. Ce rayonnement peut cependant s'avérer aussi nocif pour les gens et ne peut par conséquent être utilisé que dans des espaces, où personne n'est présent. Le robot de LG dispose de capteurs de mouvements capables de détecter des personnes jusqu'à cinq mètres de distance et, en cas d'une présence humaine, de désactiver le rayonnement.

