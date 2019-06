L'entreprise d'hébergement Level 27 de Bilzen rachète son concurrent gantois SiteHosting. Ce dernier continuera provisoirement d'opérer séparément.

SiteHosting existe depuis 2001 et se focalise sur l'hébergement sur Linux et Windows. Elle a quelques centaines d'entreprises comme clientes. Pour sa part, Level27 existe depuis 2005 et entend croître et offrir de meilleures solutions à ses clients grâce à ce rachat.

Actuellement, il n'existe aucun projet en vue de supprimer l'appellation SiteHosting. Peter Fastré, CEO de Level27, envisage cependant une mise à niveau pour l'entreprise rachetée.

"Au fil des années, SiteHosting s'est taillée une jolie réputation, que nous voulons intégrer chez Level27. La grande différence entre les deux entreprises se situait surtout au niveau de la forte ambition de Level27. Ces dernières années, l'évolution technique au sein de SiteHosting est demeurée limitée. Voilà pourquoi notre première priorité sera d'actualiser nettement l'infrastructure et les services. Ce faisant, nous optons résolument pour l'avenir", indique Fastré dans un communiqué.