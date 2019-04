Les utilisateurs de Gmail peuvent planifier leurs mails

Les personnes, qui utilisent Gmail, pourront désormais prévoir quand leurs mails seront envoyés. Lors de la rédaction de ceux-ci, ils pourront en effet indiquer l'heure précise de l'envoi pour, par exemple, tenir compte du fait que le destinataire est en vacances, habite dans un autre fuseau horaire ou est probablement en train de dormir.

Outre l'ajout des envois planifiés, Gmail a également étendu sa fonction Smart Compose. Sur base de l'intelligence artificielle, celle-ci détermine ce que quelqu'un a probablement l'intention d'écrire et lui propose par conséquent quelques courtes phrases. Smart Compose le fait provisoirement encore en anglais, mais comprend désormais aussi le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. La fonction est disponible pour Android et iOS.

Smart Compose tient à présent aussi davantage compte de l'utilisation de la langue de l'utilisateur et proposera à ce dernier des mots qu'il pourrait employer. Si vous êtes du genre à entamer un mail par 'Salut' plutôt que par 'Bonjour', Gmail devrait le retenir. L'outil pourrait en outre présenter un sujet pour votre mail sur base de son contenu.