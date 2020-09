A partir de l'année prochaine, Huawei équipera ses smartphones de son propre système d'exploitation Harmony. Mais les utilisateurs pourront encore et toujours opter pour Android.

Hier, on apprenait par la voix de Richard Yu, le responsable du département à la consommation d'Huawei, que son entreprise misera l'an prochain pour ses smartphones pleinement sur Harmony 2.0, le système d'exploitation d'Huawei. Mais d'après Androidworld, les utilisateurs auront encore le choix dans la pratique.

"Pour certains modèles existants, y compris les téléphones fonctionnant avec Google Mobile Services, les utilisateurs décideront s'ils veulent mettre à niveau vers HarmonyOS. Nous continuerons d'offrir un support technique permanent et veillerons à proposer une expérience consistante aux utilisateurs qui choisiront de ne pas mettre à niveau vers Harmony OS", explique Huawei à Androidworld.

Cela signifie que tant pour les appareils existants (intégrant une version à part entière d'Android, y compris Google Play) que pour ceux qui tournent sur une version open source d'Android (avec le magasin d'applis d'Huawei) et que pour les modèles plus récents, le choix sera possible. Androidworld cite entre autres la série Huawei P40, la série Mate 30 et l'Honor 30 comme des appareils où l'utilisateur pourra choisir entre les deux systèmes d'exploitation.

Hier, on apprenait par la voix de Richard Yu, le responsable du département à la consommation d'Huawei, que son entreprise misera l'an prochain pour ses smartphones pleinement sur Harmony 2.0, le système d'exploitation d'Huawei. Mais d'après Androidworld, les utilisateurs auront encore le choix dans la pratique."Pour certains modèles existants, y compris les téléphones fonctionnant avec Google Mobile Services, les utilisateurs décideront s'ils veulent mettre à niveau vers HarmonyOS. Nous continuerons d'offrir un support technique permanent et veillerons à proposer une expérience consistante aux utilisateurs qui choisiront de ne pas mettre à niveau vers Harmony OS", explique Huawei à Androidworld.Cela signifie que tant pour les appareils existants (intégrant une version à part entière d'Android, y compris Google Play) que pour ceux qui tournent sur une version open source d'Android (avec le magasin d'applis d'Huawei) et que pour les modèles plus récents, le choix sera possible. Androidworld cite entre autres la série Huawei P40, la série Mate 30 et l'Honor 30 comme des appareils où l'utilisateur pourra choisir entre les deux systèmes d'exploitation.