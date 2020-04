Les propriétaires d'un iPhone, iPad ou d'un décodeur Apple TV pourront désormais acheter 'in-app' des films et séries d'Amazon Prime. Avant, cela ne se faisait exclusivement que via le site web d'Amazon. L'adaptation ne s'appliquera provisoirement qu'aux utilisateurs allemands, britanniques et américains, selon la BBC.

L'activation des achats intégrés à l'application ('in-app') est une initiative d'Amazon même, qui forçait jusqu'à présent ses membres Prime à quitter à un moment donné l'appli Amazon Prime Video (pour appareils Apple). Lors de la location ou de l'achat de films et de séries, le reste de la transaction se déroulait via le site web d'Amazon. Il ne faudra donc plus quitter l'appli.

Système de paiement propre à Amazon

Pour les achats 'in-app' sur l'une de ses plates-formes, Apple facture généralement une commission de trente pour cent. Depuis quelque temps, cela ne s'applique toutefois pas aux 'fournisseurs qualifiés de services vidéo premium'. Autrement dit, Amazon peut utiliser pour son contenu Prime son propre système de paiement, sans devoir indemniser Apple.

D'autres entreprises se sentent lésées par cette politique de prix. C'est ainsi que le service de diffusion musicale Spotify a récemment accusé Apple de concurrence déloyale et a déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Selon l'entreprise suédoise, Apple a introduit dans son App Store des règles qui limitent le libre choix du consommateur.

Le directeur de Spotify, Daniel Ek, a récemment encore tenu les propos suivants: 'Apple exige que Spotify et d'autres services versent trente pour cent de commission en la matière, dont des mises à niveau du Spotify gratuit vers nos service Premium. Si nous payons, nous devrons augmenter artificiellement le prix de Premium, qui deviendra plus cher qu'Apple Music. Nous ne pouvons pas nous le permettre.'

On ne sait pas quand Amazon déploiera la possibilité d'achats intégrés à l'application en Belgique. On s'attend à ce que cette nouvelle fonction soit cependant disponible partout à court terme.

