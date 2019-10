Les universités de Mons et de Namur vont utiliser des superordinateurs plus performants

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

L'UNamur et l'UMons ont remplacé leur infrastructure existante par des machines plus rapides et plus économes en énergie.

Hercules 2 © CECI