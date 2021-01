Au selon CES, LG Electronics a annoncé une collaboration avec Google. Durant le second semestre de cette année, Stadia, le service de jeux du géant internet, sera embarqué par défaut dans les TV intelligentes de LG.

Stadia sera d'abord disponible sur les téléviseurs tournant sur le système d'exploitation Google TV, mais LG promet de supporter immédiatement après le service de jeux dans le nuage via son propre webOS. Selon le géant électronique sud-coréen, cette évolution s'avérera surtout intéressante pour les utilisateurs de Stadia Pro (la variante premium payante du service), du fait que la plupart des écrans LG compatibles sont déjà équipés de la qualité d'image 4K et du son surround 5.1.

Parmi les jeux qui pourront bientôt être utilisés via Stadia sur une TV intelligente de LG, on trouvera Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion et NBA 2K21. La seule chose que l'utilisateur devra encore acquérir, ce sera un contrôleur Stadia.

Stadia sera d'abord disponible sur les téléviseurs tournant sur le système d'exploitation Google TV, mais LG promet de supporter immédiatement après le service de jeux dans le nuage via son propre webOS. Selon le géant électronique sud-coréen, cette évolution s'avérera surtout intéressante pour les utilisateurs de Stadia Pro (la variante premium payante du service), du fait que la plupart des écrans LG compatibles sont déjà équipés de la qualité d'image 4K et du son surround 5.1.Parmi les jeux qui pourront bientôt être utilisés via Stadia sur une TV intelligente de LG, on trouvera Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion et NBA 2K21. La seule chose que l'utilisateur devra encore acquérir, ce sera un contrôleur Stadia.