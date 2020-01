Dans les traceurs de fitness de Fitbit et Garmin, il y a peut-être une technologie sur laquelle Philips possède un brevet. Le contrôleur américain International Trade Commission a par conséquent entamé une enquête. Le groupe e-health Philips a en effet déposé une plainte à l'encontre de ses deux concurrents américains.

Il est question ici d'une technologie permettant à l'utilisateur de suivre son état de santé. En cas d'urgence, le logiciel peut aussi déclencher une alarme. Or Philips a mis au point pareille technologie pour ses propres produits, dont Lifeline, Biosensor et les appareils Sleep Diagnostic, peut-on lire dans la plainte. Une technologie comparable serait donc intégrée aux produits de Fitbit et Garmin. Philips souhaite par conséquent que les autorités américaines interdisent l'importation de ces traceurs, car ces derniers sont fabriqués en Asie.

