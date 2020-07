Les sites web de plusieurs services publics fédéraux paralysés ce matin

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Différents sites web de services publics fédéraux étaient inaccessibles durant quelques heures ce matin. Il s'agissait notamment des pages des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances et du Centre de crise. On ne connaît pas encore clairement la cause du problème.

