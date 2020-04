La demande croissante de services dans le nuage ne diminuera pas une fois la crise du corona passée, selon le bureau d'analystes GlobalData.

"Le covid-19 démontre soudainement combien les services dans le nuage sont essentiels pour la continuité de l'activité, surtout à présent que les entreprises doivent soutenir leurs employés pendant longtemps à distance", déclare Gregg Willsky, analyste en chez GlobalData.

Aujourd'hui que de nombreux employés travaillent à domicile, le besoin de se tourner ou non vers le nuage se pose subitement nettement plus aux entreprises. Elles doivent à présent en effet rechercher des outils web vidéo, programmes de messagerie et autres logiciels collaboratifs fonctionnant non seulement au bureau, mais aussi en dehors.

"La demande de solutions basées sur le nuage a progressé de manière accélérée, maintenant que chaque entreprise doit s'adapter très rapidement en vue de soutenir son personnel en télétravail", affirme encore Willsky. Il prévoit que le marché des services dans le nuage atteindra d'ici 2024 une valeur de 661 milliards de dollars.

