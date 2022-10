Suite aux sanctions plus strictes prises par les Etats-Unis, Apple ne s'associera finalement pas à YMTC.

La semaine dernière, les Etats-Unis imposaient des sanctions à plusieurs entreprises chinoises, ce qui fait que ces dernières n'étaient pas/plus autorisées à collaborer avec des firmes américaines. L'une de ces entreprises s'appelle YMTC (Yangtze Memory Technologies Co), chez qui Apple voulait à partir de cette année acheter des puces-mémoires (NAND flash memory) pour ses iPhone vendus sur le marché chinois.

Le journal d'affaires japonais Nikkei révèle à présent sur la base de ses propres sources qu'Apple suspend son projet en raison des sanctions. Initialement, l'objectif était d'équiper de puces-mémoires d'YMTC quarante pour cent des iPhone vendus en Chine.

Les analystes avec qui l'agence Reuters a pris contact, ont une double réaction. D'une part, il s'agit là d'un acteur relativement modeste dans la production totale d'iPhone, ce qui fait que cela n'aura que peu d'impact sur Apple même. D'autre part, il y a aussi des analystes qui prétendent que ces sanctions vont freiner Apple dans la diversification de ses fournisseurs.

Déménagement dans d'autres pays

Les relations entre les Etats-Unis et la Chine sont troublées depuis un certain temps déjà à cause, au fil des années, des sanctions et autres mesures qui compliquent le commerce. En outre, il est frappant de constater qu'Apple ne produits plus essentiellement en Chine. L'entreprise a en effet récemment encore déménagé la production des iPad, MacBook, Airpod et iPhone (en partie) au Vietnam et en Inde, afin d'être moins soumise aux relations diplomatiques.

