Les robots de Boston Dynamics font encore impression

Dans une vidéo précédente, vous avez sans aucun doute déjà pu voir combien les robots de l'entreprise Boston Dynamics sont perfectionnés. Ils sont une prévisualisation de ce qu'on est en droit d'attendre dans un futur (proche?). Le robot Atlas démontre à présent comment il parvient à aller au bout d'un parcours: il s'agit là d'une discipline de marche, où il faut vaincre des obstacles de la façon la plus rapide et fluide que possible. Voyez par vous-même à quel stade avancé la robotique de Boston Dynamics en est déjà.

Mais Boston Dynamics a présenté dans le sillage une autre vidéo en ligne à propos de Spot. Ce 'chien-robot', on l'avait précédemment déjà vu apparaître dans des vidéos, où deux robots collaboraient par exemple pour ouvrir une porte à un troisième. Dans cette nouvelle vidéo, on voit comment Spot est à présent utilisé pour des tests sur site à usage commercial. Spot effectue un travail d'inspection pour deux sites de construction de Tokyo. Spot devrait être commercialement disponible d'ici le second semestre de l'année prochaine pour accomplir diverses applications.