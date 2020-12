Cela fait deux trimestres successifs que l'entreprise de visioconférence Zoom parvient à quadrupler ses revenus par rapport aux mêmes périodes de l'année dernière.

Zoom connaît une bonne année, comme il ressort des chiffres trimestriels du spécialiste de la visioconférence. Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré 777,2 millions de dollars de rentrées, soit quatre fois plus que durant la période correspondante de 2019. Cela fait du reste ainsi le deuxième trimestre consécutif que Zoom quadruple ses revenus.

La popularité du service, qui constitue l'une des manières les plus intuitives de s'appeler à distance par vidéo interposée, a littéralement explosé au début de l'année, lorsque différents pays ont adopté le confinement. Et malgré une série de scandales et de problèmes de confidentialité, Zoom semble continuer à surfer sur la vague du succès.

L'entreprise déclare disposer à présent de 433.700 abonnés comptant plus de dix employés. Le trimestre dernier, elle en était encore à 370.200. Le nombre d'utilisateurs réels n'a pas été dévoilé.

