Le chiffre d'affaires mondial réalisé à partir des semi-conducteurs a été de 595 milliards de dollars en 2021, comme il ressort des chiffres publiés par l'analyste de marché Gartner. Cela représente une hausse de 26,3 pour cent par rapport à 2020.

'Les événements qui ont engendré une pénurie de puces ont encore et toujours des effets chez les 'original equipment manufacturers' (OEM) dans le monde entier, mais l'augmentation des smartphones 5G et la combinaison d'une forte demande et des hausses de prix en logistique et en matières premières ont fait croître les prix de vente moyens des semi-conducteurs (ASP), ce qui a contribué à une progression sensible du chiffre d'affaires en 2021', déclare Andrew Norwood, research vice president chez Gartner.

Samsung, le numéro un du marché

Samsung Electronics a pour la première fois depuis 2018 ravi la première place à Intel avec une différence inférieure à un pour cent. L'entreprise a en 2021 enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 28 pour cent. Celui d'Intel a régressé de 0,3 pour cent, ce qui a valu à l'entreprise une part de marché de 12,2 pour cent. Samsung, elle, possède une part de marché de 12,3 pour cent. Dans le top 10, ce sont AMD et Mediatek qui ont connu en 2021 la plus forte croissance avec respectivement 68,6 et 60,2 pour cent.

Le changement le plus important au classement des fournisseurs de semi-conducteurs en 2021 est à mettre au compte d'HiSilicon qui disparaît du top 25. 'Le chiffre d'affaires d'HiSilicon a reculé de 81 pour cent pour passer de 8,2 milliards de dollars en 2020 à 1,5 milliard en 2021, selon Norwood. 'C'est là un effet direct des sanctions américaines prises contre cette entreprise et contre sa société-mère Huawei.'

'Cela a également impacté la part chinoise sur le marché des semi-conducteurs qui a reculé de 6,7 pour cent en 2020 à 6,5 pour cent en 2021. C'est la Corée du Sud qui a réalisé la plus forte progression sur ce marché en 2021, puisque la nette croissance sur le segment de la mémoire à permis à ce pays d'acquérir une part de 19,3 pour cent sur le marché des semi-conducteurs.'

Forte demande en communication sans fil et automobile

En 2021, on eut de nouveau droit à une forte demande sur les marchés automobile et industriel en comparaison avec les problèmes qu'y avait généré le COVID en 2020. Le marché automobile a été plus performant que tous les autres marchés et a progressé de 34,9 pour cent en 2021. La communication sans fil, qui est dominée par les smartphones, a connu pour sa part une hausse de 24,6 pour cent. Le nombre de téléphones 5G produits a été de 556 millions en 2021, contre 251 millions en 2020. Les organisations ont en outre mis à niveau leur infrastructure wifi pour les employés revenant travailler dans leurs murs.

La mémoire à pilotage DRAM a représenté 27,9 pour cent des ventes de semi-conducteurs en 2021, et le chiffre d'affaires a connu une hausse de 33,2 pour cent, soit de 41,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Ces dernières années, la mémoire a continué de profiter de la principale tendance au niveau de la demande: le passage au télétravail et à l'apprentissage domestique/hybride. Cette tendance a généré une augmentation des implémentations de serveurs de la part des fournisseurs de services dans le nuage 'hyperscale' en vue de satisfaire au travail et aux loisirs en ligne, ainsi qu'une forte hausse de la demande sur le marché des PC et des appareils ultramobiles.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

