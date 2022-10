Effectuer des emplettes en ligne chez Carrefour n'est actuellement pas possible partout en Belgique. Sur son webshop, la chaîne de supermarchés déclare que "les adaptations au système interne prennent plus de temps que prévu". Selon le site web spécialisé RetailDetail, les problèmes pourraient durer jusqu'au début de l'année prochaine.

Chez Carrefour Belgique, nous n'avons pu joindre quelqu'un pour une réaction.

Selon RetailDetail, les problèmes seraient dus à la faillite du spécialiste canadien des logiciels Food-X Technologies, avec qui Carrefour collabore. Un nouveau logiciel aurait été installé, qui ne serait opérationnel qu'au début de 2023, à en croire la porte-parole de RetailDetail. Il en résulte que la capacité du magasin web s'en trouve limitée et qu'il n'est donc pas possible d'effectuer partout ses courses en ligne.

'Le triangle Anvers-Gand-Bruxelles est prioritaire, puisque quelque 50 des 250 points de collecte sont inactifs pour l'instant', indique RetailDetail. Pour sa part, le service 'Ship To', qui livre les emplettes à domicile, fonctionne comme prévu.

Chez Carrefour Belgique, nous n'avons pu joindre quelqu'un pour une réaction.Selon RetailDetail, les problèmes seraient dus à la faillite du spécialiste canadien des logiciels Food-X Technologies, avec qui Carrefour collabore. Un nouveau logiciel aurait été installé, qui ne serait opérationnel qu'au début de 2023, à en croire la porte-parole de RetailDetail. Il en résulte que la capacité du magasin web s'en trouve limitée et qu'il n'est donc pas possible d'effectuer partout ses courses en ligne.'Le triangle Anvers-Gand-Bruxelles est prioritaire, puisque quelque 50 des 250 points de collecte sont inactifs pour l'instant', indique RetailDetail. Pour sa part, le service 'Ship To', qui livre les emplettes à domicile, fonctionne comme prévu.