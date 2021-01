Les problèmes techniques qui s'étaient manifestés la semaine dernière sur l'appli Coronalert, ne sont pas encore résolus. Une version Android actualisée ne semble pas avoir donné le résultat escompté.

De nombreux utilisateurs de l'appli Coronalert ne reçoivent plus de données actualisées de ce qu'on appelle les 'contrôles d'exposition'. La dernière mise à jour quotidienne date du 5 ou du 6 janvier. Le problème est dû au couplage à 10 autres pays européens. Depuis le 6 janvier en effet, notre appli corona 'parle' avec ses homologues de dix pays européens, ce qui permet aussi d'enregistrer les contacts à l'étranger.

Vendredi, les problèmes avaient encore été confirmés par le professeur belge Bart Preneel, à l'origine de l'appli anti-corona de notre pays. Une version 1.11.1 de l'appli Android actualisée et développée dans l'urgence devait résoudre lesdits problèmes techniques. Mais entre-temps, il semble que ce ne soit pas le cas. Ce dernier week-end, notre rédaction a reçu de nombreux courriels d'utilisateurs chez qui les données n'ont encore et toujours pas été mises à jour après l'installation de la version 1.11.1. On signale aussi les mêmes problèmes sur Twitter. Bart Preneel a entre-temps réagi: "On travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes."

Sans données actualisées, l'appli Coronalert n'a guère d'utilité: ce sont précisément ces données qui sont exploitées pour évaluer le risque de contamination personnel. Ces problèmes ne se manifesteraient pas sur iOS.

Voor iOS is het probleem opgelost. De Android update van vrijdag heeft het probleem helaas niet volledig opgelost. Een nieuwe update ligt sinds zaterdag bij Google ter goedkeuring. — Bart Preneel (@bpreneel1) January 11, 2021

