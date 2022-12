Trois astronautes chinois ont décollé pour rejoindre la nouvelle station spatiale internationale de leur pays, dont la construction s'est récemment achevée. Les trois taïkonautes, comme la Chine appelle ses astronautes, représentent les premiers résidents permanents du complexe spatial.

Les trois membres d'équipage sont Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu. Leur fusée a décollé de la base spatiale de Jiuquan, non loin de la frontière avec la Mongolie. Quelques heures plus tard, ils atteignirent la station spatiale Tiangong (palais céleste), où ils résideront au cours des six prochains mois.

Tiangong vole à plus de 400 kilomètres au-dessus de la Terre. La construction de la station spatiale avait débuté l'année dernière avec le lancement du premier élément, Tianhe (harmonie céleste). Cette année, l'installation a été étendue avec les second et troisième éléments: Wentian (quête céleste) et Mengtian (rêves célestes). La construction a été terminée par les trois taïkonautes qui sont dans l'espace depuis le mois de juin. Maintenant que leur travail est fini et que Tiangong peut être achevée, ils regagneront bientôt la Terre, et la station spatiale pourra alors être utilisée.

Ambition

La Chine est particulièrement ambitieuse. Le pays avait en 2003 déjà envoyé pour la première fois une personne dans l'espace. La Chine était ainsi le troisième pays à y arriver après l'Union Soviétique (Russie) et les Etats-Unis. L'année dernière, la Chine était parvenue à déposer avec succès une navette sans équipage sur Mars et en 2019, elle fut la première à atterrir sur la face arrière de la lune. D'autres pays préfèrent collaborer pour ce genre de projets, mais la Chine, elle, travaille seule.

La station spatiale chinoise est un pendant de l'International Space Station (ISS), qui est une collaboration entre l'Europe, les Etats-Unis, la Russie, le Canada et le Japon. Les premiers éléments de l'ISS sont partis dans l'espace fin 1998. Depuis novembre 2000, la station spatiale est habitée en permanence.

