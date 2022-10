Alors que le principal producteur de smartphones pliables parle d'une 'popularité sans précédent', il semble que ce type d'appareil ne représente qu'un pour cent du marché, et que ce pourcentage en restera là longtemps encore, selon l'analyste de marché IDC.

Cette année, IDC s'attend à ce qu'un peu moins d'1,36 milliard de smartphones soient vendus, dont 1,1 pour cent, soit 13,5 millions d'exemplaires, d'appareils pliables. C'est relativement peu, étant donné que les appareils pliables sont depuis quelque temps déjà sur le marché et que l'acteur principal en la matière, Samsung, en fait activement la promotion.

D'ici 2026, IDC s'attend à ce que le marché progresse en moyenne d'1 pour cent par an à 1,159 milliard de smartphones. A cette date, 2,8 pour cent ou 41,5 millions d'appareils pliables seraient en circulation.

Il s'agit là de chiffres très relatifs par rapport à ce que Samsung avait récemment encore suggéré. Le géant technologique sud-coréen parlait en effet cet été encore d'une 'popularité sans précédent' avec 44 pour cent de précommandes en plus que l'année dernière. Mais Samsung refuse à chaque fois de révéler combien d'appareils sont vendus, ce qui laisse penser que les chiffres de vente sont plutôt limités.

Ce qui apparaît cependant, c'est que le segment des pliables croîtra nettement plus vite. Entre cette année et 2026, IDC table en effet sur une progression annuelle moyenne d'1 pour cent pour le marché des smartphones, contre une progression de 38,7 pour cent pour les pliables, ce qui ne représenterait encore et toujours qu'une part de marché d'à peine 2,8 pour cent d'ici 2026.

Réduire les prix pour s'imposer? Une mauvaise idée!

IDC déclare catégoriquement que les appareils pliables ne deviendront pas des produits grand public dans un proche avenir. La directrice des recherches Nabila Popal prétend que les appareils devraient être vendus aux environs de 400 dollars pour attirer le grand public, tout en insistant sur le fait que cela ne doit pas être une fin en soi.

'Je ne crois pas que cela soit une bonne décision. Surtout si c'est aux dépens de la qualité et de l'expérience d'utilisation. Le pliable doit rester une niche et un produit-phare haut de gamme. Les fabricants de ces appareils ont donc tout intérêt à se focaliser sur l'amélioration de l'expérience d'utilisation et sur le renforcement de la confiance dans cette catégorie de produits pour assurer une croissance à long terme.'

Et d'insister aussi sur le fait que les pliables ont un avenir au sein d'Android, même si leur grande percée n'est pas encore en vue.

