Les carences de puces auxquelles le secteur technologique est aux prises depuis pas mal de temps déjà, vont rapidement se résorber dans les prochains mois, même si ce n'est pas non plus une bonne nouvelle.

Voilà ce que révèle The Wall Street Journal. Il y a actuellement sur le marché une demande nettement moindre de produits technologiques qu'attendu, de sorte qu'il y a moins besoin de puces. En conséquence, le balancier a basculé trop rapidement dans l'autre sens, et les entreprises technologiques se retrouvent à présent avec un stock trop volumineux.

Le journal américain cite entre autres des firmes telles que Micron, HP, Intel, Nvidia et AMD qui sont confrontées depuis l'automne avec un stock important de produits. Pour s'en débarrasser, elles vont probablement devoir réduire les prix de ceux-ci.

L'industrie technologique a connu deux années d'instabilité. Durant la pandémie du coronavirus, la demande de produits technologiques a crû très nettement, parce que de nombreuses personnes travaillaient chez elles et avaient besoin des appareils adéquats. Les fondeurs de puces ne parvenaient à l'époque que difficilement à répondre à la demande, ce qui entraîna une augmentation des prix des puces (et des pénuries). La tendance actuelle est cependant beaucoup plus sobre, puisque les entreprises et les consommateurs craignent l'inflation ou la récession.

Voilà ce que révèle The Wall Street Journal. Il y a actuellement sur le marché une demande nettement moindre de produits technologiques qu'attendu, de sorte qu'il y a moins besoin de puces. En conséquence, le balancier a basculé trop rapidement dans l'autre sens, et les entreprises technologiques se retrouvent à présent avec un stock trop volumineux.Le journal américain cite entre autres des firmes telles que Micron, HP, Intel, Nvidia et AMD qui sont confrontées depuis l'automne avec un stock important de produits. Pour s'en débarrasser, elles vont probablement devoir réduire les prix de ceux-ci.L'industrie technologique a connu deux années d'instabilité. Durant la pandémie du coronavirus, la demande de produits technologiques a crû très nettement, parce que de nombreuses personnes travaillaient chez elles et avaient besoin des appareils adéquats. Les fondeurs de puces ne parvenaient à l'époque que difficilement à répondre à la demande, ce qui entraîna une augmentation des prix des puces (et des pénuries). La tendance actuelle est cependant beaucoup plus sobre, puisque les entreprises et les consommateurs craignent l'inflation ou la récession.