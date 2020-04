300.000 entreprises - des plombiers aux marchands de journaux - se sont déjà enregistrées sur noustravaillons.be. Cette plate-forme en ligne de FCR Media, l'entreprise à l'initiative des Pages jaunes, collecte tous les règlements de services adaptés des entreprises qui ont été forcées d'adapter leur fonctionnement en raison des mesures anti-corona.

'Grâce à noustravaillons.be, les consommateurs peuvent rapidement trouver un commerçant local encore ouvert ou qui assure un service adapté en cette période de confinement', apprend-on. 'Tant les propriétaires que leurs clients peuvent eux-mêmes aussi indiquer quelles entreprises sont ouvertes ou fermées et quel service adapté elles fournissent.'

Alors que pagesjaunes.be est une banque de données complète d'entreprises en Belgique, noustravaillons.be représente une exportation de cette même base de données, dans laquelle se retrouvent les entreprises et leurs services adaptés en période du corona. En tout, il est question de plus de 300.000 firmes.

'Rester actif en tant qu'entrepreneur en cette période est essentiel', déclare Maja Van der Borst de FCR Media. 'Avec une bonne approche, il est possible de rester actif sur le plan commercial, puis de sortir plus rapidement des starting-blocks après la crise. Avec ce site web, nous souhaitons faciliter la communication des entrepreneurs.'

