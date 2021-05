Plusieurs centaines de services de streaming, éditeurs de logiciels, créateurs de podcasts, vloggers et autres firmes actives en ligne sauront ce soir s'ils remporteront les plus prestigieuses récompenses dans leur domaine. Les Webby Awards, en quelque sorte les 'Oscars de l'internet', seront en effet attribués aujourd'hui.

Les Webby Awards, qui seront décernés ce mardi pour la 25ème fois, se composent de nombreuses catégories. Google par exemple est nominée à 22 reprises, la chaîne TV HBO à 20 reprises, et Comedy Central à 19 reprises. Dans chaque catégorie, deux prix sont attribués, l'un du jury spécialisé et l'autre du public.

Chances belges

Des entreprises belges peuvent également prétendre à un Webby Award. Avec les agences créatives Mortierbrigade, Mutant et Happiness, notre pays est nominé trois fois et a la possibilité de remporter sept prix en tout. D'autres finalistes des plats pays sont le Rijksmuseum d'Amsterdam pour l'appli Masterpieces qui fait déambuler virtuellement des visiteurs en son sein, ainsi que le site web du Van Gogh Museum.

La remise des Webby Awards se fera en ligne et débutera à 21H (heure belge). Chaque lauréat disposera de cinq paroles pour exprimer ses remerciements.

L'année dernière, l'éditeur néerlandais de logiciels WeTransfer avait obtenu un Webby Award pour son service Paste, qui fut déclaré meilleur service web au monde.

Les Webby Awards, qui seront décernés ce mardi pour la 25ème fois, se composent de nombreuses catégories. Google par exemple est nominée à 22 reprises, la chaîne TV HBO à 20 reprises, et Comedy Central à 19 reprises. Dans chaque catégorie, deux prix sont attribués, l'un du jury spécialisé et l'autre du public.Des entreprises belges peuvent également prétendre à un Webby Award. Avec les agences créatives Mortierbrigade, Mutant et Happiness, notre pays est nominé trois fois et a la possibilité de remporter sept prix en tout. D'autres finalistes des plats pays sont le Rijksmuseum d'Amsterdam pour l'appli Masterpieces qui fait déambuler virtuellement des visiteurs en son sein, ainsi que le site web du Van Gogh Museum.La remise des Webby Awards se fera en ligne et débutera à 21H (heure belge). Chaque lauréat disposera de cinq paroles pour exprimer ses remerciements.L'année dernière, l'éditeur néerlandais de logiciels WeTransfer avait obtenu un Webby Award pour son service Paste, qui fut déclaré meilleur service web au monde.