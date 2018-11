Les oreillettes intelligentes sur le point de devenir plus populaires que les montres connectées

Pour 2019, le cabinet d'analystes Gartner s'attend à ce que le marché des wearables progresse de 25,8 pour cent à 225,12 millions d'appareils vendus, ce qui représenterait un chiffre d'affaires de 42 milliards de dollars. Les 'smartwatches' (montres intelligentes) en constitueront encore le segment le plus important avec 16,2 milliards de dollars, soit 74,09 millions d'unités vendues.

Même si quasiment chaque segment de ce marché croîtra à l'avenir, leur rapport de force va se modifier. D'ici 2022, Gartner s'attend en effet à ce que les oreillettes ('hearables') deviennent le segment numéro un avec 158,43 millions d'exemplaires écoulés.

Il s'agit en l'occurrence d'oreillettes sans fil telles l'Apple AirPods et l'IconX de Samsung. A l'avenir, ce type d'équipement disposera aussi plus souvent de fonctions typiques du smartphone comme les indications routières ou l'assistance virtuelle.

Point étonnant: pour ce qui est des 'head-mounted displays' et des casques AR et VR, Gartner estime que le succès, mais aussi le prix de ces appareils va aller en diminuant. Aujourd'hui, les casques gagnent en popularité sur le marché professionnel, parce qu'ils permettent par exemple de mieux effectuer certains travaux. Mais selon Gartner, il subsiste un décalage entre ce que le consommateur attend et ce que la technologie permet vraiment.

Cela va changer, mais le cabinet d'analystes s'attend quand même à des hausses de prix de quelque 19,2 pour cent d'ici 2022 et ce, alors que les montres connectées vont suivre un mouvement inverse: alors qu'elles coûtent en moyenne 222 dollars actuellement, elles verront leur prix se réduire en moyenne à 210 dollars en 2022.