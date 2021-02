L'une des composantes les plus visibles mais inutilisées de Windows 10 va bientôt disparaître.

Les objets 3D (3D Objects en anglais), à l'instar d''illustrations', 'documents', 'téléchargements' ou 'vidéos' forment un dossier repris automatiquement dans l'Explorateur, dans le but de conserver (et de traiter) les modèles 3D, mais dans la pratique, ils ne sont qu'à peine, voire jamais utilisés.

Depuis l'arrivée de la Creators Update (Windows 10 version 1703) en 2017, l'option est intégrée dans le système d'exploitation, mais disparaît dans Windows 10 Insider build 21322, une version provisoire de mises à jour bientôt exécutées.

© PVL

Quiconque utilise néanmoins le dossier et veut continuer de le faire, le pourra. Vous le retrouverez en effet en cliquant dans la barre d'adresse de l'Explorateur sur la petite icône à gauche, puis en saisissant %userprofile%. Vous aboutirez ainsi directement dans les dossiers liés à votre profil.

La liste complète des importantes et légères adaptations, ainsi que des bugs ou problèmes résolus se trouve ici. On ignore encore quand les Objets 3D vont définitivement disparaître de l'Explorateur pour tous les utilisateurs, mais il est probable que ce sera le cas dans l'une des prochaines mises à jour semestrielles de Windows 10.

Les objets 3D (3D Objects en anglais), à l'instar d''illustrations', 'documents', 'téléchargements' ou 'vidéos' forment un dossier repris automatiquement dans l'Explorateur, dans le but de conserver (et de traiter) les modèles 3D, mais dans la pratique, ils ne sont qu'à peine, voire jamais utilisés. Depuis l'arrivée de la Creators Update (Windows 10 version 1703) en 2017, l'option est intégrée dans le système d'exploitation, mais disparaît dans Windows 10 Insider build 21322, une version provisoire de mises à jour bientôt exécutées.Quiconque utilise néanmoins le dossier et veut continuer de le faire, le pourra. Vous le retrouverez en effet en cliquant dans la barre d'adresse de l'Explorateur sur la petite icône à gauche, puis en saisissant %userprofile%. Vous aboutirez ainsi directement dans les dossiers liés à votre profil.La liste complète des importantes et légères adaptations, ainsi que des bugs ou problèmes résolus se trouve ici. On ignore encore quand les Objets 3D vont définitivement disparaître de l'Explorateur pour tous les utilisateurs, mais il est probable que ce sera le cas dans l'une des prochaines mises à jour semestrielles de Windows 10.