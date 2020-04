Les utilisateurs d'applis de clavardage (chat) devront encore patienter un peu pour voir sortir un ensemble de nouveaux émoticônes. En raison de l'épidémie du corona, l'Unicode Consortium a été forcé de décider de reporter de six mois, jusqu'en septembre 2021, la sortie des nouveaux pictogrammes.

Cela signifie que les émoticônes ne seront pas disponibles comme prévu au printemps de 2021, mais un semestre plus tard. "Cette année, nous ne pourrons tout simplement pas nous en tenir au même schéma que précédemment", déclare le président du Consortium, à propos des pictogrammes. Le Consortium examine si au lieu du nouvel ensemble d'émojis, il ne serait pas possible de sortir une mise à jour dans laquelle des personnages existants seraient combinés. Ils devraient alors pouvoir être utilisés début de l'an prochain.

Ce retard n'impactera pas les nouveaux émojis annoncés précédemment. Ces 117 pictogrammes seront provisoirement encore disponibles durant l'automne. Parmi ceux-ci, on trouve des illustrations du drapeau transgenre, un ninja, un geste de la main italien, un caquelon à fondue au fromage, un cancrelat, un paprika, des chaussons et un accordéon.

