Apple sortira l'année prochaine une nouvelle version de ses écouteurs sans fil AirPods, selon Bloomberg. Tant la variante basique que la version Pro se verront actualisées, et leur 'tige' sera raccourcie.

Selon l'agence de presse, le modèle ordinaire ressemblera davantage aux actuels AirPods Pro avec une tige plus courte et des oreillettes séparées permettant à l'utilisateur de choisir la taille voulue. Il ne sera cependant pas équipé du système antibruit.

Pour ce qui est des nouveaux AirPods Pro, la tige devrait entièrement disparaître. Apple avait sorti pour la première fois ces écouteurs sans fil il y a quatre ans, et l'entreprise avait rénové la variante ordinaire pour la dernière fois en mars 2019. La version Pro fut introduite l'année dernière.

D'après des rumeurs, Apple préparerait depuis deux ans déjà de nouveaux écouteurs antibruit à placer sur les oreilles. Ce modèle serait toutefois aux prises avec des problèmes de développement, ce qui fait qu'il n'a pas encore été officiellement annoncé.

