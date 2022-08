Quiconque envoie par mégarde un message erroné sur WhatsApp, pourra bientôt le supprimer jusqu'à deux jours après son expédition. Il s'agit là d'un sérieux prolongement par rapport à la durée actuelle.

WhatsApp annonce que vous disposerez désormais d'un délai de deux jours pour retirer un message envoyé. Il suffira de presser le message en question pendant quelques secondes sur votre téléphone pour voir apparaître l'option de suppression.

La suppression de messages est depuis quelque temps déjà possible sur WhatsApp, mais selon 9to5Mac, cela se limitait jusqu'à présent à 1 heure, 8 minutes et 16 secondes après l'envoi. Désormais, ce délai sera porté à 2 jours et 12 heures. Il va de soi que la suppression d'un message n'a d'utilité que si le destinataire ne l'a entre-temps pas encore lu.

Ces derniers mois, WhatsApp a fait l'objet d'importantes mises à niveau. Au début de cette année, la qualité des messages vocaux a en effet été nettement améliorée. Depuis mai, il est aussi possible de réagir à des messages au moyen d'émojis et d'envoyer des fichiers faisant jusqu'à 2 giga-octets, alors que depuis juillet, l'utilisateur peut dissimuler son statut en ligne.

