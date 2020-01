Les gens ont encore largement ouvert leur portefeuille pour acheter leurs cadeaux de fin d'année. Au niveau international, ils ont dépensé en tout 723 milliards de dollars en présents de toutes sortes dans les magasins web. Cela représente un montant de quelque 650 milliards d'euros après conversion, soit 8 pour cent de plus qu'il y a un an.

L'éditeur de logiciels Salesforce, qui fournit des services 'cloud' aux boutiques web, a passé en revue les activités commerciales dans 30 pays du 1er novembre au 31 décembre 2019. Au cours de cette période, on recense non seulement les fêtes de Saint-Nicolas et de Noël, mais aussi le Singles Day en Chine et Thanksgiving, ainsi que le Black Friday aux Etats-Unis.

L'enquête montre que les gens planifient leurs achats. Ils déposent ainsi des objets dans leur caddie, après quoi ils attendent la Cyber Week (la semaine du Black Friday et du Cyber Monday) pour entériner leur commande. Lors de cette semaine, les consommateurs ont dans les trente pays pris en considération dépensé 143 milliards de dollars, en hausse de 15 pour cent par rapport à la période correspondante de 2018.

Cette croissance a cependant entraîné un recul à d'autres moments. C'est ainsi que les gens ont acheté moins durant la semaine précédant la Noël, puisque les dépenses y ont été de 27 pour cent inférieures à celles d'il y a un an. Salesforce pense que les gens ont mis à profit des semaines de promotion plus tôt dans l'année pour acheter déjà leurs cadeaux de Noël.

