'Les lunettes VR, une révolution pour les opérations de cancer pulmonaire'

Des chirurgiens de l'Erasmus Medisch Centrum de Rotterdam parlent d'une véritable révolution, maintenant qu'ils peuvent utiliser des lunettes de réalité virtuelle (VR) lors des opérations de cancer du poumon. Grâce à ces lunettes, ils sont à même, selon eux, d'opérer de manière nettement plus précise et d'épargner ainsi autant que possible le tissu pulmonaire sain.

© Getty Images