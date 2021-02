Qui seront les Young ICT Lady of the Year 2021 et ICT Woman of the Year 2021? Les noms des lauréates seront annoncés ce soir lors de notre événement numérique She Goes ICT. Suivez-le en direct à partir de 17 heures, ainsi que sa couverture sur notre site aussitôt après.

Les votes ont été comptabilisés. Parmi les dix jeunes femmes et les cinq top-directrices nominées, les lecteurs et lectrices de Data News ont choisi cinq candidates au titre de Young ICT Lady of the Year 2021 et trois finalistes à celui d'ICT Woman of the Year 2021. Nous vous les présentons une fois encore ci-après.

Suivez en direct la remise des prix aux lauréates ce jeudi soir à partir de 17 heures via le lien She Goes ICT ou via le pop-up sur Datanews.be.

Young ICT Lady of the Year Les 5 finalistes au titre de Young ICT Lady of the Year 2021. © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, delaware

, SAP functional consultant, delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources,

ICT Woman of the Year 2021 Les 3 finalistes au titre d'ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Voici les trois 3 finalistes au titre d'ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

