Les jeux Steam peuvent désormais eux aussi être diffusés vers les appareils mobiles

La plate-forme de jeux Steam a déployé son appli Steam Link Anywhere. Celle-ci permet aux utilisateurs de diffuser leurs jeux téléchargés via internet vers n'importe quel système sur lequel tourne l'appli, y compris les appareils Android.

On ne peut se passer des jeux dans le nuage. Voilà pourquoi Steam a ajouté de nouvelles fonctions à son application Steam Link pour permettre de diffuser des jeux vers une série d'appareils mobiles, dont les appareils Android. L'appli Steam Link Anywhere a été lancée en version bêta.

L'objectif de cette appli est que vous puissiez faire tourner vos jeux pour PC où que vous vouliez, en les diffusant à partir de la plate-forme Steam. L'appli vous permet de lancer Steam sur votre PC pour diffuser ensuite les jeux vers d'autres écrans et ce, même s'ils nécessitent une très grande puissance de calcul.

Parmi les appareils supportés par Steam Link Anywhere, on trouve les téléphones et tablettes Android, Android TV et Raspberry Pi. Les systèmes d'exploitation iOS brillent cependant par leur absence. Provisoirement, l'appli ne semble fonctionner que sur un réseau domestique.