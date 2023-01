Les jeunes Belges croient encore et toujours aux crypto-monnaies, comme il ressort du baromètre de l'investissement d'ING. Pas moins de 40 pour cent des investisseurs de moins de 35 ans envisageraient en effet d'acquérir des crypto-espèces (supplémentaires) au cours du premier semestre de cette année.

Quelque 41 pour cent de ce groupe possèdent déjà des crypto-espèces telles que le Bitcoin dans leur portefeuille. 2022 fut une année très mouvementée dans le domaine: la valeur du crypto-marché s'est effondrée, et la plate-forme de négoce FTX fit faillite. Il n'empêche que les jeunes Belges restent confiants dans le potentiel des crypto-monnaies, puisque 40 pour cent d'entre eux environ envisagent d'en acheter durant les six premiers mois de l'année. Cette confiance est nettement moindre chez les générations plus âgées, puisque seuls 8 pour cent d'entre elles pensent que ce sera un investissement intéressant en 2023. Quelque 39 pour cent des investisseurs estiment que le Bitcoin existera toujours dans dix ans, alors que 33 pour cent sont d'un avis contraire.

Plusieurs instances telles la Banque Nationale, le contrôleur boursier FSMA et la fédération bancaire Febelfin avaient précédemment déjà mis en garde contre les pièges de la crypto-monnaie rapide. Selon Febelfin, qui se base sur une étude réalisée au milieu de l'année dernière, nombre de jeunes ne possèdent pas une connaissance suffisante en matière d'investissement. La fédération a par conséquent créé le site web monargentetmoi.be. Globalement, la confiance des investisseurs semble un peu s'améliorer et ce, pour le deuxième mois consécutif, note ING. L'immobilier est considéré comme l'investissement le plus intéressant en 2023 par près d'un tiers des personnes interrogées.

