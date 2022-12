Les investisseurs dans ce qu'on appelle les Bored Ape-NFT (jetons non fongibles) poursuivent les fondateurs et des célébrités comme Madonna, Paris Hilton et Justin Bieber du fait qu'il ne serait pas certain qu'il s'agisse de publicité.

Ces stars ont fait la promotion d'images en ligne de singes s'ennuyant, qui seraient uniques, tout comme le sont des oeuvres artistiques, et qui prendraient de plus en plus de valeur. Après une période d'intense intérêt, les prix ont cependant rapidement chuté. Les investisseurs estiment qu'ils ont été escroqués, parce qu'il n'était pas certain que les célébrités qui avaient promu les NFT, aient été payés dans ce but.

Les images des singes s'ennuyant, connues sous l'appellation Bored Ape Yacht Club, furent très populaires pendant un certain temps, au point de figurer parmi les jetons non fongibles les plus célèbres. Il s'agit là d'objets numériques, tels l'image d'une oeuvre d'art, mais accompagnés d'un certificat d'authenticité. Ces propriétés numériques sont devenues extrêmement populaires ces dernières années, au point de rapporter d'énormes sommes d'argent. Nombre de personnes bien connues ont affirmé posséder une telle image d'un singe qui s'ennuie. Le label musical Universal Music Group a même créé un groupe se composant de personnages de la marque NFT.

Outre Madonna, Paris Hilton et Justin Bieber, des champions sportifs comme le basketteur Stephen Curry, la joueuse de tennis Serena Williams, le présentateur TV Jimmy Fallon et les acteurs Kevin Hart et Gwyneth Paltrow sont aussi poursuivis. Le procès intenté contre les stars Bored Ape n'est pas le seul à incriminer des célébrités qui ont prêté leur visage à des NFT ou à des crypto-devises. C'est ainsi que Curry a également été mis en accusation par des gens ayant perdu de l'argent, lorsque la crypto-bourse FTX fit faillite.

La star de télé-réalité Kim Kardashian et le boxeur Floyd Mayweather ont, eux, été accusés d'avoir fait de la publicité en faveur de la crypto-monnaie EthereumMax. Cette affaire a toutefois été réfutée par un juge. Pour sa part, Kardashian a dans une autre affaire encore trouvé un arrangement avec le régulateur boursier SEC pour un montant un peu inférieur à 1,3 million de dollars.

