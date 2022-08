WhatsApp semble vouloir offrir aux gestionnaires de groupe davantage de possibilités de modérer les clavardages (chats). La toute dernière version bêta pour iOS, uniquement disponible pour les testeurs, embarque en effet une fonction permettant aux gestionnaires d'effacer tout message des autres utilisateurs.

Les groupes de clavardage dans WhatsApp peuvent actuellement comprendre jusqu'à 256 personnes. De ce fait, les gestionnaires avaient toujours plus besoin d'un puissant outil pour modérer les conversations. La toute nouvelle version d'essai de WhatsApp devrait les satisfaire pleinement, même si le gadget en question ne fonctionne provisoirement que dans la bêta pour l'iPhone.

Privilèges

Plusieurs testeurs bénéficient dans cette version de WhatsApp de ce qu'on appelle des privilèges 'group admin delete'. Cela signifie qu'ils pourront dorénavant effacer sur le champ tout message indésirable dans un chat grâce à une nouvelle option 'delete for everyone'. Jusqu'à présent, le gestionnaire de groupe avait seulement la possibilité de supprimer un message indésirable qui lui était adressé, alors qu'il demeurait simplement visible par les autres membres du groupe.

On ignore encore quand la nouvelle fonctionnalité sera déployée vers l'ensemble des utilisateurs.

