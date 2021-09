Logitech a introduit deux nouvelles solutions d'espace de réunion, à savoir les Tap IP et Tap Scheduler. Elles permettront aux employés de découvrir la disponibilité des salles de réunion pour ensuite en réserver une d'une simple pression sur un bouton.

Le nouveau Tap IP, un contrôleur tactile de type tablette, est, selon Logitech, encore plus facile à installer que le Tap d'origine. Et ce, grâce à la fonction Power over Ethernet, avec laquelle le câble réseau fournit directement aussi le courant nécessaire. L'appareil dispose d'une commande tactile unique pour Microsoft Teams Rooms for Android, Zoom Rooms et RingCentral Rooms.

Logitech Select

En même temps, Logitech lance aussi sur le marché le Tap Scheduler, un écran qui peut être fixé à l'extérieur de la salle de réunion. Tout comme le Tap IP, il permet aux collaborateurs de visionner la disponibilité des espaces de réunion et de les réserver directement. Le Tap Scheduler peut être installé sous forme d'un panneau Teams, d'un écran Zoom Rooms Scheduling ou avec Meetio.

En plus de ce hardware, Logitech propose désormais aussi un plan de services tout-en-un pour solutions de collaboration vidéo, appelé Logitech Select. Il intègre divers services pour professionnels de l'IT, comme le support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des notions exclusives, du RMA sophistiqué et une fonctionnalité Alerts dans Logitech Sync, la plate-forme de 'video conferencing device management' de Logitech.

Les Tap IP et Tap Scheduler seront commercialisés durant l'automne au prix conseillé de 799 euros pièce.

Le Logitech Tap Scheduler. © Logitech

