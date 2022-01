Les indépendants misent radicalement sur les nouvelles tendances technologiques telles le monde virtuel métavers et les jetons non-fongibles (NFT). Selon une enquête effectuée aux Pays-Bas auprès de mille freelances actifs dans la prestation de services professionnels, trente pour cent d'entre eux sont déjà en train d'apprendre les compétences nécessaires pour pouvoir saisir les opportunités offertes par le métavers.

L'enquête a été réalisée par Fiverr, une plate-forme en ligne pour freelances. 'Malgré le fait que le métavers soit encore relativement nouveau et que Web3 et la réalité augmentée sonnent de manière encore assez abstraite aux oreilles de beaucoup, les indépendants sont déjà fortement actifs sur ce marché', déclare Peggy de Lange, en charge de la croissance internationale chez Fiverr. Le fait que ces tendances soient en train de s'imposer, est également démontré par la hausse de la demande de ce genre de services sur la plate-forme. C'est ainsi que l'année dernière, on a effectué nettement plus de recherche sur les NFT, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée.

Jeux et Twitch

Il y a également de l'argent à gagner dans le monde du jeu virtuel pour les freelances. Le nombre de commandes de recherche sur les services liés au jeu a progressé de 21 pour cent en un an. La quantité de demandes d'aide lors de la promotion de canaux Twitch, où il est possible de diffuser des jeux, a elle aussi fortement crû.

'Toujours plus de joueurs découvrent le modèle commercial de la diffusion de jeux sur des plates-formes comme Twitch, où davantage de diffusions génèrent davantage de rentrées', explique de Lange. Selon elle, cela engendre une forte concurrence, ce qui fait que les joueurs recherchent des manières de se distinguer. Ils font dès lors appel à l'assistance de freelances pour par exemple développer un 'in-game-look' de joueurs, comme la conception d'avatars ou de tenues portées dans un jeu.

