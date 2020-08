Anvers comptera un nouvel espace de 'coworking' grâce à l'initiative des fondateurs du spécialiste VoIP Cloud Communications.

Cloud House, comme l'espace de travail s'appelle, couvrira 500 m² et pourra accueillir cinquante postes de travail fixes et flexibles en location soit par jour, soit par mois. De plus, il y aura aussi des salles de réunion, un restaurant et des 'lieux de réflexion 1-1'.

L'espace de coworking ciblera entre autres les startups et les scale-ups. Il offrira aussi l'option de disposer de tous les moyens IT tels des ordinateurs portables, VoIP et des services dans le nuage.

Le projet n'a rien à voir avec Cloud Communications, mais est une initiative de ses fondateurs, Pieter et Frederik Roelants, ainsi que de Mike Mol. Conjointement, ils investissent plus d'un million d'euros dans le projet. "De directeurs à vocation technologique, on peut attendre des fonctions novatrices. C'est ainsi qu'une assistante de réception numérique recevra vos visiteurs, que vous pourrez effectuer en direct des présentations sur des SMARTBoards dernier cri et vous livrer à de la visioconférence au moyen d'une caméra 4K à 180°", explique Pieter Roelants, le fondateur de Cloud House.

