Nombre de fabricants d'appareils connectés informent insuffisamment les consommateurs sur la période durant laquelle des mises à jour sont mises à disposition. A peine une entreprise sur cinq fournit ce genre de données.

C'est ce qui ressort d'une enquêté réalisée par le Consumentenbond, le pendant néerlandais de Test Achats. L'étude portait sur les sites web de 86 fabricants actifs dans dix-huit catégories de produits, comme par exemple les smartphones, sonneries de porte connectées, éclairage et téléviseurs. Seuls dix-neuf fabricants (22%) fournissent sur leur site web des informations sur les mises à jour.

Une situation un rien meilleure

Le Consumentenbond signale cependant que les fabricants font un peu mieux qu'en 2020. A l'époque, seuls quatorze pour cent d'entre eux annonçaient sur leur site web la période de disponibilité des mises à jour. 'Mais pour les produits blancs, on n'enregistre encore que bien peu d'améliorations', fait observer le Consumentenbond, puisque quasiment aucun fabricant de ce genre de produit ne donne sur son site web des renseignements sur les mises à jour. Sandra Molenaar, directrice du Consumentenbond: 'Tout le monde connaît l'importance de la sécurité numérique. Les mises à jour y sont essentielles. Mais les consommateurs, eux, ne savent en général pas clairement à quoi s'attendre.' Molenaar avait espéré que les fabricants aient effectué des progrès et pris leurs responsabilités. 'Tel ne semble pas être le cas, ce qui est décevant.'

Le Consumentenbond recommande dès lors de choisir des produits, dont il est clair qu'ils recevront des mises à jour logicielles au moins plusieurs années encore.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

