Les Américains qui veulent savoir si leur prochain rencard est 'coronaproof', peuvent obtenir à présent des informations sur le sujet dans les applis de rencontres. Le gouvernement s'est en effet associé à des plates-formes populaires telles Tinder, afin de convaincre davantage d'Américains de se faire vacciner.

Par le biais d'un filtre spécifique, les applis en question révèlent si quelqu'un est vacciné ou non. Les personnes ayant reçu une dose, se voient proposer des offres spéciales. Ces nouvelles possibilités seront prochainement utilisées pour attirer l'attention lors de campagnes s'étalant jusqu'au 4 juillet, la fête de l'Indépendance.

Transport gratuit

Le président Joe Biden a fixé comme objectif que d'ici cette date, sept Américains sur dix auront reçu au moins une dose d'un vaccin. Aujourd'hui, quasiment la moitié de la population a reçu une première dose, mais le rythme des vaccinations a tendance à stagner. Pour attirer plus de gens, la Maison Blanche a plus tôt ce mois-ci envisagé aussi la possibilité d'un transport gratuit vers un lieu de vaccination avec les applis de taxi Uber et Lyft.

