Les Etats-Unis placent WeChat et AliExpress sur une liste noire pour de faux articles

Les Etats-Unis ont placé les services chinois WeChat et AliExpress sur une liste de plates-formes tristement célèbres pour leur offre d'articles factices. C'est le bureau de la chambre de commerce américaine qui dresse annuellement cette liste. Cette fois, on y trouve 42 plates-formes en ligne et 35 marchés physiques.