Les Etats-Unis accusent des Chinois et Malaisiens de lancer des actions de piratage

Le ministère américain de la Justice a accusé cinq hommes d'affaires chinois et deux malaisiens dans une vaste affaire de piratage de plus de cent entreprises au niveau mondial. Les attaques avaient pour but de simplifier le vol d'importantes informations industrielles, de données de clients et de codes-sources, selon le ministère.