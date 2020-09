Lors de la pandémie du corona, les entreprises ont injecté nettement plus d'argent dans l'IT, afin de permettre à leur personnel de télétravailler en toute sécurité. Selon une enquête effectuée par le recruteur Harvey Nash et le bureau de comptabilité et de conseils KPMG, il était question d'un montant de quelque 12,8 milliards d'euros supplémentaires par semaine.

Selon le rapport d'Harvey Nash et de KPMG, il s'agit là de l'une des plus fortes hausses en investissements technologiques de l'histoire. Cet argent a surtout été consacré à la sécurité et à la confidentialité, mais des investissements supplémentaires ont aussi été consentis dans l'infrastructure IT et les logiciels dans le nuage.

Cyber-attaques

Beaucoup d'entreprises ont aussi signalé avoir observé davantage de cyber-attaques. Les chercheurs pensent que l'imposant télétravail mis en place à cause du coronavirus a exposé les employés à plus de cyber-attaques du genre hameçonnage (phishing) et maliciels (malware).

En raison de la forte hausse des dépenses IT, on s'attend à ce que les budgets soient mis sous pression à l'avenir.

