Les entreprises belges les plus satisfaites des services IT de TCS

L'IT Sourcing Study de Whitelane Research est devenue aujourd'hui une valeur confirmée pour ce qui est de mesurer la satisfaction des clients à propos de leur(s) partenaire(s) d'externalisation IT et fournisseur(s) de services IT. Après le classement européen, on connaît à présent aussi les scores belges. TCS (Tata Consultancy Services) termine à la première place, juste devant Econocom. Whitelane prétend avoir passé en revue plus de 90 pour cent du marché belge de l'externalisation.

Pour Jef Loos, head sourcing research chez Whitelane, TCS en numéro un n'est pas une grande surprise: "La firme dispose tout simplement d'un modèle de livraison particulièrement bien huilé. Elle se focalise aussi nettement sur l'externalisation d'applications: ce qu'on retrouve du reste chez pas mal d'entreprises qui terminent dans le haut du classement. Même un acteur comme Deloitte devient à présent davantage pertinent en 'application outsourcing'. Deloitte est l'une des firmes en forte croissance dans notre classement", explique Loos. En comparaison avec l'année dernière, Telenet et Microsoft notamment progressent également nettement. Il est singulier en outre que Delaware, le nouveau venu dans ce classement, y occupe directement la sixième place. Sopra Steria elle aussi se distingue et parvient de nouveau à obtenir un score supérieur à la moyenne, ce qui n'était pas le cas l'année dernière.

Tous les fournisseurs qui se trouvent juste à la moyenne et, à coup sûr, en-dessous, ne sont pas suffisamment pertinents, selon Jef Loos. "La possibilité qu'un client renouvelle son contrat, est alors sensiblement plus faible. Ces fournisseurs sont assurément aussi à la merci d'offres de fournisseurs concurrents", ajoute-t-il. Tout en bas du classement, on trouve DXC Technology, Verizon, BT, GTT/Interoute et IBM. L'une des firmes qui régressent le plus, c'est Getronics, qui voit son score de satisfaction reculer de 78% à 66%. Ceci s'explique en grande partie, il est vrai, par la transformation interne de l'entreprise, une situation qui prévaut aussi chez d'autres acteurs du classement.