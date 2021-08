Les autorités chinoises ont adopté de nouvelles règles prévoyant que les enfants ne sont plus autorisés à jouer en ligne plus de trois heures par semaine. Ces règles ont été élaborées dans le souci d'éviter que les enfants deviennent accros aux jeux.

Les jeunes de moins de dix-huit ans pourront encore jouer en ligne de 20 à 21 heures le vendredi, le week-end et les jours fériés. En dehors de ces plages horaires, les fournisseurs de jeux en ligne ne seront plus autorisés à leur fournir des services. De plus, ils devront aussi contrôler l'identité des jeunes joueurs voulant se connecter. Les autorités vérifieront si les entreprises de jeux respectent bien les règles.

Une approche pure et dure

Précédemment déjà, la Chine avait introduit des limites aux mineurs d'âge. Les jours fériés, ces derniers étaient encore autorisés à jouer pendant trois heures, mais une heure et demie seulement les autres jours. Les nouvelles règles s'inscrivent dans une approche pure et dure de la position de force acquise par les grandes firmes technologiques du pays.

